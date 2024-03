Strano ma vero: Giulia De Lellis insegnante alla Bocconi. Ovviamente, salirà in cattedra solo per un giorno, per parlare con gli studenti che sognano di sfondare nel mondo del lavoro.

Giulia De Lellis insegnante alla Bocconi

Giulia De Lellis non è laureata, eppure salirà in cattedra all’Università Bocconi di Milano. L’influencer, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato che terrà una lezione al master in Fashion, experience & design management e parlerà della sua avventura con Audrer, il brand di prodotti per la pelle lanciato nel 2023.

Le parole di Giulia De Lellis

La De Lellis ha raccontato:

“Voglio motivare chi ascolterà le mie parole: io dal niente ce l’ho fatta. (…) La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò”.

Giulia terrà lezione alla Bocconi il prossimo 20 marzo e spera di riuscire a spronare gli studenti a non smettere mai di inseguire i propri sogni.

Giulia De Lellis: cosa faceva prima di diventare famosa?

Prima di diventare famosa, Giulia De Lellis faceva la commessa. Ha raccontato:

“1.200 euro al mese facendo la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia”.

Oggi, invece, ha un’azienda con 12 dipendenti. Per avviarla ha investito 500mila euro e nel 2024 è in attivo. Per fare l’influencer, ci tiene a sottolineare, servono “preparazione, fantasia, un pizzico di fortuna. Io ho un mio modo di comunicare: diretto, schietto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio“.