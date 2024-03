Giulia De Lellis dice la sua sul caso Ferragni-Balocco

A distanza di qualche mese dall’esplosione del caso Balocco, Giulia De Lellis ha detto la sua su Chiara Ferragni. A detta dell’influencer romana, l’imprenditrice avrebbe dovuto prestare attenzione perché “grande”.

Intervistata dal Corriere della Sera, Giulia De Lellis si è raccontata un po’. Tra le tante cose, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto la sua sul caso Chiara Ferragni-Balocco. Ha sottolineato che il mestiere di influencer non è facile e bisogna prestare grande attenzione. Proprio per questo, l’imprenditrice avrebbe dovuto vigilare meglio.

Giulia De Lellis ha dichiarato:

“Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio”.