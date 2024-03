Sono passati tre mesi dall’esplosione del pandoro gate, che ha cambiato per sempre la vita di Chiara Ferragni. Quanti soldi ha perso l’imprenditrice? Sembra che il suo conto in banca abbia subito un duro colpo: si parla di “milioni di euro”.

Chiara Ferragni, quanti soldi ha perso con il pandoro gate?

Da quando è scoppiato il pandoro gate, Chiara Ferragni ha perso parecchi soldi. Secondo Il Giornale, si parla di “milioni di euro“. Prima di vedere quanti sono con esattezza, è bene ripercorrere il declino dell’imprenditrice. L’accusa per truffa aggravata è arrivata a dicembre 2023, dopo che l’Antitrust l’ha multata per 1 milione di euro per la finta beneficenza del pandoro Balocco. Chiara ha iniziato a perdere follower fin dal primo giorno ed è scesa in un silenzio social che è durato un mese.

Il declino di Chiara Ferragni: dai follower ai soldi

In tre mesi, Chiara Ferragni ha perso 500 mila follower. Inoltre, ha smesso di fare sponsorizzazioni ed è stato proprio questo a gravare sulle sue finanze. Stando a quanto sostiene Il Giornale, per ogni post Instagram l’imprenditrice incassava 93mila euro. Considerando che ne pubblicava 10 al mese, parliamo di 1 milione di euro in meno. Per le Stories, invece, avrebbe perso 500 mila euro.

Chiara Ferragni: ecco quanti soldi ha perso

Chiara Ferragni è ferma dalle sponsorizzazioni da tre mesi, per cui il conto dei soldi che ha perso è presto fatto: 5 milioni di euro. Riuscirà a risollevare le proprie finanze? Non possiamo saperlo, ma di certo non morirà mai di fame. Ricordiamo, infatti, che proviene da una famiglia benestante e con gli incassi di questi anni potrebbe tranquillamente vivere di rendita.