Dopo mesi di chiacchiericcio, Giulia De Lellis ha confermato la rottura con Carlo Beretta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con una serie di Instagram Stories, ha ammesso che anche questa relazione è giunta al capolinea.

Giulia De Lellis conferma la rottura con Beretta

Dai primi giorni del 2024 si parla di una rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. A distanza di quasi due mesi abbiamo una conferma: la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Ad annunciarlo, in modo ironico, è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Le parole di Giulia De Lellis

Con una serie di Instagram Stories, Giulia De Lellis ha annunciato:

“Raga, comunque i correttori io me li bevo: probabilmente se c’è una cosa che dura meno sono le mie relazioni! I correttori mi finiscono subito! Non c’è qualcuno che va a Londra, che va in America e che me li può portare? Senza che io faccia un ordine e aspetti mesi e mesi?”.

Prendendo spunto dal correttore, l’influencer ha ammesso che le sue relazioni durano meno del prodotto di bellezza. Ergo: la relazione con Beretta è finita.

Giulia De Lellis: la rottura con Beretta presa con ironia

Molto probabilmente, a distanza di due mesi, Giulia ha metabolizzato la rottura con Beretta. E’ per questo che ha utilizzato tanta ironia per annunciare ai fan la fine della sua relazione. Nel frattempo, in molti hanno iniziato già a sognare un ritorno di fiamma con Andrea Damante.