Britney Spears ha confessato che, una sera, ha dato più di qualche bacio a Ben Affleck. Non è nata una storia d’amore, ma si sono semplicemente divertiti per ore. Come mai non l’ha rivelato prima? Semplice: lo aveva dimenticato.

Britney Spears confessa il bacio con Ben Affleck

Tramite il suo profilo Instagram, Britney Spears ha confessato di aver vissuto qualche ora di passione con Ben Affleck. Quest’ultimo, tornato con Jennifer Lopez dopo 20 anni dalla prima relazione, avrebbe trascorso con lei una serata. Si sono baciati più e più volte, ma non è nata una storia d’amore.

La confessione di Britney Spears su Ben Affleck

Britney Spears ha condiviso uno scatto in bianco e nero che la immortala con Ben Affleck e la cantautrice Diane Warren. A didascalia, ha scritto:

“È un attore fantastico. Non vi ho detto che quella sera ho pomiciato con Ben, onestamente l’avevo dimenticato. Vorrei potervi raccontare la storia che è successa prima… Oh, cielo, sto facendo la pettegola”.

Cosa è successo tra Britney Spears e Ben Affleck?

La Spears non ha voluto svelare troppi dettagli, ma ha ammesso che vorrebbe tanto raccontare ai fan cosa è successo prima della “pomiciata“. Dalle sue parole, però, si coglie un dettaglio: il bacio con Ben Affleck non è stato memorabile.