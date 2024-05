Mo: Consiglio norvegese per i rifugiati, 'evacuazione Rafah inizio di un incubo'

Gaza, 6 mag. (Adnkronos) – L'ordine di evacuazione Rafah è “completamente problematico, disumano e pericoloso. E' uno scenario da incubo". Lo ha detto ad al Jazeera Samah Hadid, portavoce del Consiglio norvegese per i rifugiati, spiegando che “Al-Mawasi, dove alle persone è stato ordinato di evacuare, non è attrezzata per accogliere” più sfollati interni poiché ospita già centinaia di migliaia di palestinesi. Non dispone di assistenza e servizi umanitari sufficienti per sostenere ulteriore popolazione sfollata”.

L'evacuazione di Rafah, ha affermato, è “l'inizio di uno scenario da incubo per la popolazione, da mesi è terrorizzata da ciò che accadrà”. Anche le agenzie umanitarie “sono terrorizzate” perché un’offensiva di Rafah porterebbe al collasso della risposta umanitaria. "Dipendiamo davvero dall'hub di Rafah per distribuire gli aiuti e organizzarne la distribuzione in tutta quell'area".