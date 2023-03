Che tempo che fa, Ben Affleck sulla moglie Jennifer Lopez: "Una donna fantastica. Ha idee migliori delle mie"

Ben Affleck è intervenuto in qualità di ospite nella puntata di “Che tempo che fa” di domenica 26 marzo. L’attore, in videocollegamento da Los Angeles, ha presentato il suo nuovo film “Air – La storia del grande salto” e che arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 6 aprile. Nel corso dell’intervista con Fazio, Affleck ha colto l’occasione per elogiare i meriti della moglie e compagna di vita, Jennifer Lopez: “Lei mi aiuta in tutto ciò che faccio”, ha dichiarato.

Ben Affleck elogia la moglie JLo: “Ha sempre delle idee migliori delle mie”

Durante la lunga “chiacchierata”, il conduttore Fabio Fazio ha chiesto all’attore se fosse vero che Jennifer Lopez abbia contribuito nella stesura del suo ultimo film. Ben Affleck ha risposto in modo affermativo, spiegando anzi che Jennifer Lopez fosse una donna “fantastica e brillante”, quindi ha aggiunto: “Mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie. Io e mia moglie siamo venuti in Italia molte volte, è un Paese squisito, magnifico, con il cibo migliore al mondo, il clima è magnifico”.

Affleck su Michael Jordan: “Gli ho sempre riconosciuto di essere al di sopra di tutto”

L’attore ha poi rivelato nell’intervento che il film non parla solo della storia di come è nata la Air Jordan, ma anche di come dietro ci sia molto di più. Ha anche tenuto a precisare che il nome del celebre campione di basket Michael Jordan non sarà usato per promuovere il film.

Alla domanda di Fazio se Jordan avesse visto la pellicola, Affleck ha infine risposto così: “Se ha visto il film? Devo stare un po’ attento. Non voglio citare Michael per promuovere questo film. Questo film non è la storia di Michael Jordan, non racconta la sua vita, è la storia di altri che erano intorno a lui, che interagivano con lui. Usarlo per fare pubblicità al film, no”.