Rosa Chemical a Che Tempo Che Fa, il nuovo hair look del cantante di Made in Italy

Cambio di hair look per Rosa Chemical a Che Tempo Che Fa: la nuova acconciatura sfoggiata dal cantante di Made in Italy.

Rosa Chemical continua a stupire il pubblico non solo con le sue canzoni ma anche con i suoi look: durante la partecipazione a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, infatti, l’artista ha sfoggiato una nuova acconciatura.

La partecipazione al Festival di Sanremo ha dato slancio alla carriera di Rosa Chemical, uno dei personaggi più discussi della rinomata kermesse dedicata alla musica italiana. Ora il cantante si prepara a dare il via al suo primo tour con la tappa a Milano che è già andata sold-out.

Per quanto riguarda l’artista, oltre a essere stato uno degli ospiti delle sfilate della Milano Fashion Week, ha anche partecipato all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai 3 dove si è esibito con Made in Italy, il brano-manifestocontro ogni stereotipo e/o convenzione che rappresenta un inno alla libertà.

In questa circostanza, Rosa Chemical ha sfoggiato un nuovo look, diverso da quello esibito all’Ariston.

Il nuovo hair look del cantante di Made in Italy

Durante la partecipazione a Sanremo, lo stylist Simone Folli ha creato look audaci e trasgressivi che sono riusciti a dare maggiore enfasi al messaggio trasmesso dalla canzone di Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati.

A Che Tempo Che Fa, lo stylist è riuscito ancora una volta a stupire il pubblico e valorizzare esteticamente l’artista. Il cantante, infatti, per l’occasione ha indossato una creazione del brand Canaku abbinata a calzature Sonora Boots. Al pubblico, tuttavia, non è sfuggito il nuovo hair look. A differenza dei capelli effetto bagnati pettinati all’indietro mostrati a Sanremo, Rosa Chemical ha preferito puntare su una chioma voluminosa e ben definita con boccoli pettinati come una simil cresta che gli ricadevano sulla fronte per la sua performance nello studio di Fabio Fazio.