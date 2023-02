Rosa Chemical a Domenica In: “Mi sono dispiaciuto per le parole di Renato Z...

Rosa Chemical è stato ospite di Mara Venier a Domenica In: in questa circostanza, il cantante ha scelto di commentare le parole che gli sono state rivolte da Renato Zero.

L’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di domenica 19 febbraio è stata nuovamente dedicata alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Tra gli ospiti del programma di Mara Venier c’è stato il cantante Rosa Chemical che ha fatto discutere non poco prima, durante e dopo la kermesse musicale.

Nello studio di Domenica In, l’artista ha raccontato la sua prima esperienza a Sanremo. “È stato un periodo intenso, impegnativo, pieno d’amore”, ha detto. “Sono ancora emozionato, che non sto realizzando quello che è successo”, ha ammesso. E, quando la Venier gli ha chiesto se avesse previsto il successo che avrebbe ottenuto partecipando al festival, Rosa Chemical ha risposto: “Diciamo che è l’obiettivo per il quale abbiamo lavorato, non mi aspettavo questa comprensione, questo amore nei miei confronti, lo sto accogliendo con tutta la mia positività”.

Subito dopo, poi, ha commentato le affermazioni di Renato Zero che si è detto risentito nei confronti del cantante che non avrebbe affermato esplicitamente di essersi ispirato a lui per il suo stile. “Io nutro una grande ammirazione. Io in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per Renato, mi è dispiaciuto leggere quelle cose”, ha rivelato l’ex big di Sanremo 2023.

Le provocazioni e l’esperienza a Sanremo 2023

Zia Mara, infine, ha sottolineato come il cantante sia riuscito ad attirare su di sé l’attenzione di una vasta porzione di pubblico grazie alle sue provocazioni. “Mi sento anche io in dovere di continuare, senza mancare di rispetto a nessuno. Si è parlato tanto, io non l’ho fatto per far parlare di me, avevo un messaggio da mandare, se poi qualcuno si scandalizza io non posso fare niente”.

Infine, Rosa Chemical ha fatto un bilancio della sua esperienza alla kermesse musicale, concentrandosi sui momenti che lo hanno segnato di più.

“Il più bello dopo la prima sera, io sono arrivato che non avevo idea di quello che potesse succedere, sono arrivato lì senza aspettative, finita la prima esibizione ho visto tutto l’amore che mi è arrivato sono rimasto sotto shock, ho avuto un momento in pianto isterico, mezz’ora ho sfogato tutte le tensioni dei mesi precedenti. Io non ho passato momenti meno belli, più difficile la sera prima della prima esibizione, ho avuto un po’ un crollo”, ha detto.