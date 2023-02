Luciana Littizzetto nella bufera: il monologo copiato a Che Tempo Che Fa

Luciana Littizetto è finita nell’occhio del ciclone per un suo monologo sul caro affitti e che sembrerebbe essere copiato dalla rubrica di Noemi Mariani (Mangiapregasbatty sui social) e le sue Case da incubo.

Luciana Littizzetto nella bufera

Durante l’ultima diretta a Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto ha letto un suo monologo sul caro affitti e in tanti hanno notato delle similitudini tra quanto affermato dalla comica e i contenuti condivisi da Noemi Mariani (meglio nota come Mangiapregasbatty sui social) nella sua rubrica Case da incubo. La stessa content creator si è scagliata contro l’attrice comica e ha sottolineato via social: “Grazie agli autori di @chetempochefa che hanno palesemente copiato il format e le battute senza neanche fare un piccolo credit”, e ancora: “#casedaincubo va avanti, una battaglia portata avanti da persone che veramente non riescono a trovare casa”.

Al momento né Luciana Littizzetto né la produzione del programma hanno replicato alle accuse circolate in rete, ma in tanti sono in attesa di ricevere spiegazioni in merito alla vicenda.

La giornalista Charlotte Matteini si è unita a quanto scritto da Noemi Mariani tuonando: “Ieri sera Littizzetto a “Che Tempo che Fa” ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha preso un po’ di annunci trovati qui sul Web e ha fatto un monologo. Peccato si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese”. Luciana Littizzetto chiederà scusa per la vicenda?