Britney Spears, la confessione: "Aspettavo un figlio da Justin Timberlake"

Tmz ha riportato alcuni dettagli inediti sulla storia d’amore vissuta da Justin Timberlake e Britney Spears tra il 1999 e il 2002.

Britney Spears: la storia con Justin Timberlake

Britney Spears e Justin Timberlake hanno formato insieme una delle coppie più famose della musica internazionale e la cantante non ha fatto segreto che la sua storia con il famoso collega fosse per lei talmente importante da credere che prima o poi sarebbero convolati a nozze. Tmz ha fatto sapere anche che Britney Spears avrebbe confessato di aver atteso un figlio di Justin Timberlake e che però, essendo all’apice della sua carriera, la famiglia l’avrebbe spinta a procedere con un’interruzione di gravidanza.

Oggi lei e Timberlake sono rimasti in rapporti amichevoli e il cantante si è scusato pubblicamente per alcuni comportamenti avuti con la sua ex compagna. Britney Spears ha recentemente divorziato dal marito Sam Asghari, e sui social in tanti hanno espresso la loro preoccupazione per lo stato di salute mentale della cantante a causa di alcuni video da lei condivisi sui social. Nei video in questione Britney Spears appare sempre più svestita e addirittura in uno di essi danza con dei coltelli (che lei ha in seguito specificato fossero finti).