Tragedia a Monterotondo (Roma), dove un operatore sanitario ha perso la vita mentre stava cercando di salvare quella di qualcun altro. L’uomo stava, infatti, praticando un massaggio cardiaco, quando è stato lui stesso colto da un infarto fulminante.

Soccorritore del 118 muore d’infarto mentre fa massaggio cardiaco

La tremenda vicenda è stata raccontata da ‘Il Messaggero’ che ha spiegato come l’operatore sanitario di 57 anni fosse intervenuto per soccorrere un signore in arresto cardiaco, come autista dell’ambulanza. Durante le operazioni di soccorso, però, il 57enne è stato colto da un infarto. Roberto Campigotto si è spento in pochi attimi: lascia moglie e figli.

Ares 118 ha scritto un messaggio sui social in merito a questa vicenda: “Questa tragedia deve ricordare a ogni cittadino del Lazio quanta dedizione e quanto sacrificio gli operatori sanitari di Ares 118 mettono quotidianamente nel proprio lavoro, che è quello di salvare la vita degli altri. Un lavoro pieno di difficoltà che a volte non è compreso fino in fondo e che molto spesso viene dato per scontato, ma che è un patrimonio comune della collettività. Alla famiglia ed agli amici di Roberto vanno le nostre più sentite condoglianze”.