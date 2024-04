Un motociclista di 34 anni ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto a Panicale, in provincia di Perugia. Si tratta della 14esima vittima sulle strade dell’Umbria dall’inizio dell’anno.

Incidente a Panicale: morto un motociclista

Un motociclista di 34 anni, proveniente da Perugia, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lungo la variante di Tavernelle, a Panicale. La vittima si chiama Mattia Trinari. Era in compagnia di un amico, ma purtroppo la loro giornata in moto si è trasformata in una tragedia. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, che ha coinvolto anche l’elisoccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai militari di effettuare tutti i rilievi necessari.

Incidente a Panicale: la dinamica

L’incidente, al momento ancora oggetto di indagine, sembra essere avvenuto a causa di un’invasione di corsia che ha portato al conseguente scontro frontale tra la moto di Trinari e un’auto che procedeva in direzione opposta. Il conducente dell’auto, risultato sobrio, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. La moto e l’auto sono state sequestrate per le indagini.