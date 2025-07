A Torre De Greco, provincia di Napoli, una palazzina è crollata a seguito di una esplosione. Estratta una persona ferita, si cercano eventuali dispersi.

Esplosione a Torre Del Greco, crolla una palazzina: si cercano dispersi

Paura a Torre Del Greco, in provincia di Napoli, dove, per colpa di una esplosione, è crollata una palazzina. La deflagrazione, per l’esattezza, si è verificata a Largo Benigno.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e i Vigili del Fuoco, un uomo di 64 anni è stato estratto vivo dalla macerie, è ferito ma non è in pericolo di vita. Secondo le ultime notizie non ci sarebbero né vittime né altre persone coinvolte.

Esplosione a Torre Del Greco: la causa

Come abbiamo visto, c’è stata un’esplosione a Torre Del Greco, Napoli, che ha causato il crollo di una palazzina. Non ci sono vittime, solo un uomo rimasto ferito. La deflagrazione è stata causata probabilmente da una bombola a gas, ma sono comunque in corso tutti gli accertamenti. Sul luogo dello scoppio anche l’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino e il personale dell’ufficio, per vedere se c’è bisogno di assistenza per famiglie che potrebbero essere evacuate: “un nucleo familiare ha già lasciato il proprio appartamento, trovando autonoma sistemazione. Altri stanno attendendo i risultati delle verifiche statiche in corso: da ciò che abbiamo appreso, due appartamenti sarebbero stati interessati dalla caduta dei calcinacci giunti dallo stabile danneggiato.”