Durante la notte, il quartiere di Torrevecchia è stato scosso da un’improvvisa esplosione nell’androne di un palazzo situato in via Guido Calcagnini, conosciuto come “il Bronx” per le sue condizioni sociali complesse. L’evento ha generato paura e tensione tra i residenti, costretti a lasciare immediatamente le proprie abitazioni in via precauzionale.

Paura nella notte a Torrevecchia, esplosione nell’androne di un palazzo: residenti evacuati

Erano le 23:30 di lunedì 30 giugno quando un’esplosione ha fatto vibrare le mura del civico 39, scala H, costringendo numerose famiglie a fuggire in fretta dalle proprie abitazioni. L’interno dell’androne è apparso subito gravemente danneggiato: un solaio parzialmente crollato, pareti in cartongesso divelte, gradini rotti e una grande quantità di polvere e macerie a terra.

Sul luogo sono intervenuti prontamente carabinieri, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma per sicurezza tutti gli abitanti sono stati evacuati in attesa di verifiche strutturali. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

Esplosione a Torrevecchia: si indaga tra bomba carta e fuga di gas

Resta ancora da accertare la causa dell’esplosione. Al momento, gli investigatori stanno valutando due possibili scenari: il lancio di un ordigno artigianale oppure una perdita di gas. La seconda ipotesi sembra essere la più plausibile, poiché non emergono al momento prove che suggeriscano un atto volontario o intimidatorio, anche se le indagini restano aperte e sotto stretto controllo.

Gli specialisti del nucleo investigativo di via In Selci sono al lavoro per raccogliere elementi utili, mentre i vigili del fuoco stanno eseguendo controlli approfonditi sugli impianti per escludere definitivamente problematiche legate al gas.