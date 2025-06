Questa mattina c’è stata una violenta esplosione all’interno di una palazzina a Sassari, in Sardegna: un uomo di 63 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie, le sue condizioni sono però gravissime. Ecco cosa è successo.

Sassari, esplosione in una palazzina

Questa mattina, 30 giugno 2025, c’è stata una forte esplosione in una palazzina a Sassari, per l’esattezza tra via Principessa Maria e via Don Minzoni.

La deflagrazione è avvenuta nella mansarda situata al secondo piano. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco e, secondo i primi riscontri, a causare l’esplosione sarebbe stata una bombola del gas. Le macerie, inoltre, sono finite sulle auto in sosta lungo la strada.

Esplosione a Sassari: trovato un uomo vivo sotto le macerie

Sotto le macerie della mansarda esplosa questa mattina all’interno di una palazzina a Sassari, probabilmente causata da una bombola del gas, i Vigili del Fuoco hanno estratto viva una persona. Si tratta di un uomo di 63 anni, il cui corpo è stato trovato sotto le macerie in cucina. L’uomo è stato trasportato con urgenza in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravissime per via delle ustione e delle varie contusioni in seguito al crollo della mansarda.