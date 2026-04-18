Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’

“Abbiamo avuto un bilancio positivo nonostante lo scenario così contrastato dalla geopolitica attuale e questo è già un fattore estremamente positivo. La mia gioia, pertanto, è poter affermare che nei primi due giorni della fiera abbiamo avuto dei numeri record di partecipazioni. Ciò ci lasci...

“Abbiamo avuto un bilancio positivo nonostante lo scenario così contrastato dalla geopolitica attuale e questo è già un fattore estremamente positivo. La mia gioia, pertanto, è poter affermare che nei primi due giorni della fiera abbiamo avuto dei numeri record di partecipazioni. Ciò ci lascia presagire di superare i 6 mila visitatori unici nella totalità della tre giorni piacentina, notando la forte incidenza del visitatore e dell’espositore estero”.

Così Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, intervenendo alla giornata di chiusura della sesta edizione del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

https://www.youtube.com/watch?v=3f4DB4raD2M