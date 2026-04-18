Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’

“Stiamo vivendo in un momento particolare, dove le minacce si stanno intensificando. Ciò significa che dobbiamo essere pronti e disponibili a cambiare l'approccio con cui appaltiamo le opere pubbliche, perché diffondere eccessivamente le informazioni, soprattutto quelle riguardanti le opere dell...

“Stiamo vivendo in un momento particolare, dove le minacce si stanno intensificando. Ciò significa che dobbiamo essere pronti e disponibili a cambiare l’approccio con cui appaltiamo le opere pubbliche, perché diffondere eccessivamente le informazioni, soprattutto quelle riguardanti le opere della Difesa, piuttosto che quelle strategiche e critiche, potrebbe costituire un incremento eccessivo di minaccia.

Noi, nell’ambito della Direzione generale dei lavori della Difesa, stiamo notevolmente cambiando il modo in cui appaltiamo e adotteremo strumenti, che si riferiscono all’articolo 139 del Codice dei Contratti, dove faremo delle gare informali e non pubblicheremo più niente”. Lo ha detto il Generale Mario Sciandra, direttore generale dei Lavori e del Demanio ministero della Difesa, intervenendo all’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile.

Ad organizzare la manifestazione, che alla sua sesta edizione si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

https://www.youtube.com/watch?v=G80Kx8vwQ-I