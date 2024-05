Infortuni, Mancini (Fdi): "In 18 mesi fatto molto su sicurezza lavoro, raddoppiati ispettori"

Infortuni, Mancini (Fdi): "In 18 mesi fatto molto su sicurezza lavoro, r...

Infortuni, Mancini (Fdi): "In 18 mesi fatto molto su sicurezza lavoro, r...

Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Credo che in questi 18 mesi è stato fatto molto nell'ambito della sicurezza del lavoro, nel campo dei controlli, sono stati raddoppiati gli ispettori e questo vuol dire il doppio delle verifiche per stanare quella parte di sommerso in cui di...