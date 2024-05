Mafia: Fiammetta Borsellino, 'Mai stata animata da sentimenti di vendetta o rabbia'**

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) - "Sono convinta della validità dell'incontro in se con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano in carcere. Produce degli effetti in chi lo promuove e in chi li chi accetta. Non sono mai stata animata da sentimento di vendetta o di rabbia certa del fatto ...

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) – "Sono convinta della validità dell'incontro in se con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano in carcere. Produce degli effetti in chi lo promuove e in chi li chi accetta. Non sono mai stata animata da sentimento di vendetta o di rabbia certa del fatto che questi sentimenti poi inducono i mafiosi a uccidere e generano solo distruzione e morte". Lo ha detto Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992 con 5 agenti di scorta, intervenendo a un convegno a Palermo su mafia e antimafia oggi. Fiammetta Borsellino incontrò, a sorpresa, nel dicembre del 2017, i boss Giuseppe e Filippo Graviano in carcere.

"Dal giorno in cui incontrai i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano in carcere, seppure non ci sia stata una continuità del percorso che è stato completamente ignorato dalle istituzioni e per il quale non sono stata completamente sostenuta, tuttavia da questa esperienza, che per me è stata molto importante, è scaturito l'impegno nelle carceri, soprattutto carceri di massima sicurezza in tutta Italia", ha aggiunto Fiammetta Borsellino.