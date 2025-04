Chiara Ferragni è molto impegnata sui social, in particolare su Instagram dove interagisce con molta frequenza con i propri follower, in alcuni casi commenta anche i post facendo comprendere loro che sono molto importanti per lei. Ora l’influencer è impegnata in diversi progetti ma non ha voluto rivelare in concreto di cosa trattino.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera Jr, il suo nuovo inizio

Dopo aver annunciato la separazione dall’ex marito Chiara Ferragni oltre che essersi focalizzata sul lavoro ha anche trovato il modo di impegnarsi in una nuova relazione.

L’uomo che sta frequentando è Giovanni Tronchetti Provera, la loro storia però è il completo opposto rispetto a quella con Fedez: pochi se non nulli commenti social o foto. Tutto viene fatto nel massimo del riserbo anche perché la famiglia Provera è famosa per la propria riservatezza.

Si era vociferata una crisi tra i due ma come spesso accade sono semplici rumors privi di fondamento. Chiara è felice in questa nuova avventura.

Il tatuaggio fatto assieme a Fedez

In una serie di Stories Instagram Chiara parla ai propri follower di come viene chiamata dalle persone a lei vicine “Ferry, Sis, Amore” – come riporta anche libero.it

Un utente commenta la storia con “una volta eri anche patata” il nomignolo affettuoso affibiatogli da Fedez. Lei replica con l’emoji di un cuoricino.

E’ bastato questo a riaccedere la fantasia dei fan ma non solo, in un’altra stories mostra il tatuaggio del raviolo sorridente fatto con Fedez.

Magari Chiara lo ha fatto per ricordare una relazione importante che le ha dato dei figli, anche se a far correre i pensieri ci si impiega davvero poco.