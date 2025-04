Chiara Ferragni dopo la situazione legata al Pandoro-gate e alla fine della storia d’amore con Fedez aveva cercato immediatamente di buttarsi in una relazione nuova ed ha scelto Tronchetti Provera Jr. il rapporto sembrava vivere una situazione di positività ma a quanto pare starebbe naufragando repentinamente.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: felicità fugace

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si erano uniti da poco tempo tuttavia l’imprenditore aveva provato immediatamente ad inserirsi nelle dinamiche di vita di Chiara, partecipando anche al compleanno della figlia Vittoria, tutto lasciava presagire l’inizio di un nuovo capitolo.

Così non sembra stando ad esperti vicino all’ambiente dell’imprenditore la relazione sembra abbia subito uno stallo importante, che sia il presagio di una fine ufficiale i diretti interessati non commentano.

Relazione al capolinea

Secondo le indiscrezioni di Grazia Sanbruna di Mowmag.com e riportate da Caffeinamagazine.it Tronchetti Provera avrebbe lasciato Chiara Ferragni interrompendo così la loro relazione.

La notizia, ancora non ufficiale, avrebbe sortito effetti positivi tra i conoscenti intimi dell’ imprenditore, sua madre sarebbe pronta addirittura a celebrare la rottura con una grande festa.

I fan restano in attesa di scoprire ulteriori sviluppi e soprattutto di avere da entrambi conferme ufficiali di questo presunto addio che sarebbe l’ennesimo colpo da KO per Chiara Ferragni in tempi recenti.