Un nuovo inizio per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale, ha recentemente rivelato di essere in una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera. In un’intervista esclusiva con la rivista spagnola Hola!, Chiara ha espresso la sua felicità attuale, affermando di sentirsi serena e soddisfatta. “Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di avere accanto un partner che la supporti e la comprenda.

La relazione con Giovanni Tronchetti Provera

La storia d’amore tra Chiara e Giovanni è sbocciata qualche mese fa e, secondo le parole dell’influencer, ha portato una ventata di positività nella sua vita. “Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui”, ha aggiunto, evidenziando come questa nuova relazione sia stata un cambiamento significativo rispetto al passato. Nonostante la riservatezza della famiglia di Giovanni riguardo alla loro vita privata, Chiara ha deciso di condividere con il pubblico la sua gioia, rompendo il silenzio che aveva mantenuto fino ad ora.

Il passato con Fedez e la chiusura definitiva

In contrasto con la sua attuale felicità, Chiara non ha esitato a mettere un punto fermo sul suo passato con Fedez. “No, con Fedez no, non tornerei mai più con lui. Addio, addio”, ha affermato con decisione. Questa dichiarazione segna una chiara volontà di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita, lasciando spazio a nuove esperienze e relazioni. La Ferragni ha anche chiarito alcuni malintesi riguardo alla sua presenza in una clinica ostetrica, smentendo voci su una possibile gravidanza, che invece riguardava la sua amica Veronica Ferraro.

Un futuro luminoso

Con la partecipazione ai Goya Awards in Spagna e il supporto del suo nuovo compagno, Chiara Ferragni sembra pronta a intraprendere un nuovo percorso. La sua presenza sul tappeto rosso e le interviste rilasciate dimostrano un rinnovato entusiasmo per la vita e per il lavoro. La Ferragni, che ha saputo affrontare le sfide del passato, ora guarda al futuro con ottimismo, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia personale e professionale.