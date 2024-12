Ascolti tv: Antonella Clerici trionfa con The Voice Kids

Il trionfo di The Voice Kids

La serata di venerdì 6 dicembre ha visto un netto trionfo per Antonella Clerici e il suo The Voice Kids, che ha catturato l’attenzione di 3.826.000 spettatori, corrispondenti a un notevole 24% di share. Questo talent show, dedicato ai più piccoli, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attrarre un vasto pubblico, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo italiano. La Clerici, con la sua conduzione carismatica, riesce a creare un’atmosfera coinvolgente che tiene incollati gli spettatori allo schermo.

Le fiction in difficoltà

Al secondo posto della serata si è piazzata la quarta puntata della fiction Mediaset Il Patriarca, che ha totalizzato 2.180.000 utenti e uno share del 13.2%. Nonostante i buoni risultati, il programma non riesce a competere con la popolarità di The Voice Kids, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. Questo scenario mette in luce le difficoltà delle fiction italiane, che faticano a trovare un pubblico affezionato, soprattutto quando si confrontano con format più dinamici e coinvolgenti.

La programmazione delle altre reti

La serata ha visto anche buoni risultati per altre reti. Su Italia1, il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ha attratto 778.000 spettatori (4.4%), mentre Quarto Grado su Rete 4 ha registrato 1.186.000 utenti (8.3%). Propaganda Live su La7 ha interessato 801.000 spettatori (5.7%). Anche su Tv8, il film Skyfall ha raccolto l’attenzione di 356.000 telespettatori (2.2%). I dati dimostrano che, nonostante la predominanza di alcuni programmi, c’è una varietà di offerte che continua a intrattenere il pubblico.

Successo di Affari Tuoi e Striscia la Notizia

Nella fascia dell’access prime time, Cinque Minuti di Bruno Vespa ha interessato 4.245.000 spettatori (22.3%), mentre Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha raggiunto un ottimo risultato con 5.560.000 utenti (27.6%). Al contrario, Striscia la Notizia su Canale 5 ha ottenuto solo 2.700.000 utenti (13.4%), evidenziando un calo di interesse rispetto ad altri programmi della stessa fascia oraria.

Ascolti pomeridiani e mattutini

Analizzando gli ascolti pomeridiani, La Vita in Diretta ha informato 2.427.000 spettatori (22%), mentre Beautiful su Canale 5 ha intrattenuto 2.254.000 spettatori (18.7%). I dati del mattino mostrano che Unomattina ha coinvolto 906.000 spettatori (19.9%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno ha divertito 1.628.000 utenti (17.8%). Questi numeri evidenziano l’importanza della programmazione quotidiana e la capacità di alcuni programmi di mantenere un pubblico fedele.