ATP Miami, incredibile scambio tra Sinner e Alcaraz: l'italiano vince lo spagnolo e vola in finale contro Medvedev

Vittoria a Miami di Sinner su Alcaraz: lo batte in tre set e vola in finale contro Medvedev

Il tennis azzurro trionfa ancora. Vittoria epica a Miami di Jannik Sinner, che rimonta lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo batte in tre set (6-7, 6-4, 6-2) per volare in finale contro Medvedev.

Sinner-Alcaraz, uno scambio irreale

Durante la partita di semifinale che ha visto trionfare il 21enne di San Candido, i due avversari hanno dato vita a uno scambio a dir poco irreale. Erano sullo 0-15 al settimo game del primo set, quando i due mettono in scena uno dei punti più spettacolari visti finora in questa stagione, conclusosi con un rovescio vincente dell’italiano che ha scatenato il clamore del pubblico. La finale è prevista per domenica 2 aprile alle 19 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis, in streaming su Now e su Sky Sport Uno al termine della MotoGP. Ecco il video.

STOPPEZ TOUT 🔥🔥🔥 LE POINT DE L’ANNÉE ENTRE JANNIK SINNER ET CARLOS ALCARAZ 🤯🤯 ILS SONT DINGUESpic.twitter.com/roq0AgQdAI — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 31, 2023

Sinner, racchetta d’oro

La vittoria di Sinner contro Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami entra senza riserve nella storia del tennis azzurro moderno. Rimontare, come ha fatto lui, un match praticamente perso contro il numero 1 del mondo è da veri campioni. E lui lo è. Quando tutto sembrava finito, non ci ha tradito. Anzi, ha preferito scrivere una nuova incredibile pagina della storia della racchetta azzurra.