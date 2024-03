Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka, è scomparso all’improvviso nelle scorse ore. Il 42enne era stato uno sportivo professionista, proprio come la compagna, e per tanto tempo aveva giocato nella Nhl.

Dramma Sabalenka: è morto il fidanzato Konstantin Koltsov

L’ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, Konstantin Koltsov è morto ieri all’età di 42 anni. “Siamo in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ex professionista Konstantin Koltsov” – scrive in un breve comunicato pbblicato via web la federazione bielorussa di hockey, parlando della prematura e misteriosa scomparsa di Kostantin. Il giocatore era stato nel corso della sua carriera anche nella più importante lega al mondo di hockey su ghiaccio, la Nhl, militando per qualche tempo nelle file dei Pittsburgh Penguins.

Dramma Sabalenka: il lutto

Kostantin lascia così tre figli (avuti dalla sua ex moglie) e l’attuale compagna Aryna Sabalenka. La campionessa del tennis, numero 2 delle classifiche mondiali e vincitrice slam, si trova ancora a Miami, dove avrebe dovuto giocare il Master 1000 di questa settimana e dove era in compagnia proprio del fidanzato.