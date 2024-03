Dopo la tragedia sul Narba Parbat del 1970, Reinhold Messner ha ricevuto il secondo scarpone del fratello Günther, morto sulla montagna.

Ricevuto il secondo scarpone di Günther Messner

I resti di Günther furono ritrovati solo nel 2005. Tuttavia, il secondo scarpone venne alla luce solo nel 2022 e solo in queste ore è stato consegnato a Reinhold Messner che ne ha dato notizia su Instagram.

Nel post, l’alpinista smentisce tutte le teorie secondo cui avrebbe abbandonato il fratello senza prestargli aiuto.

Il post di Reinhold Messner dopo il secondo scarpone ritrovato e consegnato di Günther

«Oggi finalmente il secondo scarpone di Günther è arrivato dal Pakistan e Liver Khan me l’ha consegnato. Vengono finalmente smentite le teorie del complotto su Günther e sulla tragedia del Nanga Parbat. Günther, grazie, ti penso».

L’accusa verso Reinhold Messner per la morte di Günther

20 anni fa tra Reinhold Messner ed ex alpinisti scoppiò un’accesa discussione, finita poi nelle aule di tribunale, sulle cause della morte di Guenther. Reinhold Messner è stato accusato di aver abbandonato il fratello in quota per raggiungere la vetta.

Tuttavia, i resti di Günther sono stati trovati nel 2005, assieme a uno scarpone, per tale motivo Reinhold in quell’occasione dichiarò: