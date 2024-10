Una giovane promessa stroncata da un malore

Il mondo dello sport salentino è in lutto per la prematura scomparsa di Valentina Sergi, una talentuosa giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica. A soli 33 anni, Valentina è stata colpita da un infarto fulminante mentre si trovava nella sua casa di Torre San Giovanni. La tragedia è avvenuta in un momento di quotidianità, mentre la giovane atleta si stava preparando per la giornata, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i compagni di squadra.

Il dramma della scomparsa

La mattina di ieri, Valentina era insieme al suo compagno, con cui gestiva una gelateria nella marina di Ugento. È stato proprio il compagno a rendersi conto della gravità della situazione e a dare l’allarme. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, i tentativi di rianimazione sono stati vani. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità sportiva, che la ricordava per la sua passione e dedizione.

Un’eredità di passione e impegno

Valentina Sergi non era solo una giocatrice di volley, ma un simbolo di impegno e passione per lo sport. La sua carriera, sebbene breve, è stata caratterizzata da numerosi successi e dalla stima dei suoi allenatori e compagni. La Astra Volley di Presicce-Acquarica, squadra in cui militava, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando l’impatto che Valentina ha avuto nel team e nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per il volley salentino, ma per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.