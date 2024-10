Mario Balotelli torna in Serie A, è ufficiale l'accordo con il Genoa: "Sono ...

È ufficiale: Mario Balotelli ha svolto le visite mediche con successo e in seguito ha firmato il contratto con il Genoa.

Mario Balotelli e la firma con il Genoa

L’ex attaccante di Milan e Inter è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. La notizia è stata confermata da un video pubblicato sui canali social del club.

Oggi, lunedì 28 ottobre, Mario Balotelli ha completato le visite mediche e ha firmato un contratto che lo unirà alla società ligure fino al termine di questa stagione: la scadenza, dunque, è fissata al 30 giugno 2025. L’ingaggio sarebbe di circa 300mila euro netti e una clausola di rescissione unilaterale a favore del club al verificarsi di determinate condizioni.

L’ultima esperienza del calciatore in Italia risale al 2020, quando indossava la maglia del Brescia, segnando il suo ultimo gol contro la Lazio nel gennaio di quell’anno. Dopo una breve parentesi al Monza, ha trascorso due anni all’Adana Demirspor in Turchia, per poi trasferirsi al Sion.

Il comunicato del Genoa

“Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti. Benvenuto a Genova, Super Mario!”

L’allenatore Alberto Gilardino aveva commentato, dopo la sconfitta contro la Lazio, l’arrivo di Balotelli così:

“Balotelli può darci personalità, il giocatore arriverà dopo un periodo di inattività e confidiamo possa essere in fretta al top“.

Come si evince dalle foto scattate al momento della firma col Grifone, durante la sua avventura al Genoa vestirà la maglia numero 45.

Le prime parole di Mario Balotelli

Mario Balotelli si è presentato ai microfoni con addosso i colori rossoblù e ha dichiarato:

“Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare”.

Poi ha aggiunto: