Raffaella Fico commenta Mario Balotelli “papà”

Raffaella Fico, ospite del programma La volta buona, ha parlato dell’ex compagno Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Sono state proprio le dichiarazioni fatte sul suo ruolo di papà che hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca ai telespettatori.

Anche se non sono più una coppia da oltre dieci anni, Raffaella Fico e Mario Balotelli resteranno per sempre legati dalla figlia che hanno messo al mondo, Pia. La bambina fa da collante, grazie a lei sono riusciti ad avere, o meglio a costruire un rapporto civile. Eppure, la showgirl ha qualcosa da dire sul ruolo di papà del suo ex.

Le parole di Raffaella Fico

Ospite del programma La volta buona, Raffaella Fico ha dichiarato:

“Pia è innamoratissima di suo padre. Lui però come papà si deve impegnare di più”.

Una frecciatina a Balotelli? Pare di no, anche perché da quanto dice la showgirl il loro rapporto è ottimo. Ormai sembrano lontani i tempi in cui i due si scontravano in tribunale per la bambina. Ricordiamo, infatti, che Pia è nata nel 2012, ma il calciatore ne ha riconosciuto la paternità soltanto nel 2014.

Mario Balotelli chiede consiglio a Raffaella Fico

Oggi il rapporto tra Raffaella e Mario è quello di “fratello e sorella“. Lui le chiede addirittura aiuto quando ha qualche problema sentimentale. La Fico ha raccontato:

Spesso mi chiede consigli sulle fidanzate. (…) Io tengo tutto per me, non mi piace condividere le mie scelte. Lui ha commentato i miei ex fidanzati, qualche volta mi ha detto: ‘Come ti sei ridotta dopo di me'”.