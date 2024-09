Caterina Balivo commette un imbarazzante errore con Raffaella Fico in "La Volta Buona", dando l'impressione di essere ancora nelle fasi di prova.

Pare che la nuova seconda edizione di La Volta Buona, trasmesso su Rai Uno e presentato da Caterina Balivo, non riesca a trovare serenità. Nonostante siano state trasmesse solo due puntate, sembra che il programma abbia già riscontrato più disguidi che successi.

Vi è stato un episodio particolarmente controverso durante la messa in onda del 10 settembre, che non è passato inosservato. L’episodio in questione ha coinvolto Raffaella Fico, una delle ospiti del programma. Andiamo quindi a scoprire cosa è realmente accaduto su Rai Uno in quell’occasione. Un evento che ha sollevato non poche discussioni.