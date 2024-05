Scommette sul Bologna in Champions League: 70enne vince

Il Bologna ha raggiunto la Champions League con due giornate di anticipo, una sorpresa impensabile per molti, tuttavia, c’è una storia affascinante dietro questo evento: quella di Dino Schiavoni, un pensionato di 70 anni da Castel Maggiore e tifoso devoto del Bologna.

Scommette sul Bologna in Champions League: pensionato vince

Schiavoni ha deciso di scommettere solo 10 euro sull’approdo del Bologna in Champions, un investimento che ha reso una vincita di 1000 euro.

La sua decisione non è stata impulsiva ma piuttosto riflessa, dopo aver osservato Thiago Motta alla guida del Bologna l’anno precedente, Schiavoni ha ritenuto che ci fosse una possibilità reale di successo. Il 6 ottobre 2023, poche giornate prima dell’inizio del campionato, ha piazzato la sua scommessa, ottenendo un risultato incredibile grazie al trionfo degli emiliani.

Inizialmente, Schiavoni aveva pensato di scommettere sulla qualificazione del Bologna in Europa League, ma non ha trovato quote soddisfacenti. Quando gli è stata offerta l’opportunità di puntare sulla Champions, non ha esitato a coglierla. La sua fiducia nel lavoro di Motta ha reso la scommessa una scelta azzeccata.

La vittoria del Bologna e la consequenziale vittoria della scommessa di Schiavoni non sono solo frutto del caso, ma anche di una logica ponderata. Schiavoni ha scommesso sulla base delle performance passate della squadra sotto la guida di Motta, confidando nella sua capacità di portare il Bologna al successo europeo.