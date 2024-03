Il giocatore del Newcastle, Sandro Tonali, ha deciso di autodenunciarsi alla Fa per il caso scommesse, così come precedentemente fatto con la Figc

Sandro Tonali ha fatto diffondere una nota, in merito alle scommesse non consentite, dai suoi procuratori in cui sottolinea di «voler mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica».

Tonali e il caso scommesse: autodenunciato alla FA

Il giocatore del Newcastle Sandro Tonali ha deciso di auto denunciarsi alla FA, così come precedentemente fatto con la Figc per chiarire la propria posizione in merito alle scommesse da lui effettuate in epoca antecedente all’avvio del procedimento in Italia.

Il manager di Tonali, Eddie Howe

«Durante questi mesi Sandro ha sofferto molto e ha chiesto aiuto. La sua dipendenza dal gioco non si è fermata quando si è trasferito dall’Italia all’Inghilterra. Aveva una malattia e la gente dovrebbe vederla in questo modo, e non accusarlo o peggio punirlo ancor di più, perché non è così che si arriva alla radice del problema. Nei giorni scorsi l’ex centrocampista dell’Inghilterra Paul Merson, che ha confessato di essere stato in passato un giocatore d’azzardo compulsivo».

Tonali e il caso delle scommesse illegali

Tonali ha tempo fino al 5 aprile per presentare appello contro il deferimento per le presunte violazioni delle regole sulle scommesse, e scongiurare un’ulteriore squalifica che rischia di rinviare il suo ritorno in campo, atteso per il prossimo agosto.