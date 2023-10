L’accordo tra i legali di Sandro Tonali e il procuratore federale Chinè è stato definito.

Il centrocampista del Newcastle, per le scommesse illegali sul calcio, dovrà scontare 10 mesi di squalifica e quindi, se l’Italia si dovesse qualificare agli Europei 2024, per il 23enne sarà impossibile parteciparci.

La pena

Il patteggiamento, come detto, è stato già definito con la procura della FIGC, diverrà effettivo nel momento in cui sia Ugo Taucer, procuratore federale del Coni, che Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, daranno il via libera.

Oltre alla squalifica di 10 mesi, Sandro Tonali dovrà pagare una multa di 20mila euro.

Per l’ex Milan sono state comminate anche delle pene alternative: ogni mese dovrà certificare l’evoluzione del piano terapeutico per curare la sua ludopatia e si dovrà rendere disponibile per fornire la sua testimonianza in 16 incontri, organizzati dalla Federcalcio in Italia, presso associazioni sportive dilettantistiche al fine di mettere in guardia i giovani dalla dipendenza del gioco e dalle scommesse illegali.

Possibile sospensione dello stipendio

I legali di Tonali stanno trattando con il Newcastle, la squadra che lo ha acquistato la scorsa estate dal Milan per una cifra superiore ai 70 milioni di euro e che adesso potrebbe chiedere un risarcimento ai rossoneri, riguardo all’ingaggio del calciatore da 8 milioni di euro a stagione: si sta provando a far cambiare idea al club inglese che è intenzionato, una volta che arriverà l’ufficialità della squalifica, a sospendere il pagamento dello stipendio.

