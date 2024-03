Nuove accuse per Sandro Tonali: cosa avrebbe fatto

Nuova turbolenza per Sandro Tonali, l’ex calciatore del Milan è stato deferito dalla FA, federazione calcistica inglese. Attualmente, il 23enne di Lodi risulta sotto squalifica per aver piazzato scommesse durante il suo periodo in Italia. Il centrocampista del Newcastle, squadra che milita in Premier League britannica, è accusato di aver violato le regole sul gioco d’azzardo anche durante la sua permanenza in Inghilterra, precisamente tra agosto e ottobre 2023.

Tonali, scommesse anche in Inghilterra

Durante il suo periodo al Newcastle, Tonali avrebbe effettuato scommesse irregolari, andando contro le disposizioni della norma E8 della federazione, che vieta ai giocatori di scommettere. Secondo quanto reso noto dalla FA nella giornata odierna, giovedì 28 marzo, il calciatore ex Milan avrebbe violato questa regola in almeno 50 occasioni.

Scommesse, le nuove accuse

Le nuove accuse potrebbero determinare per Sandro Tonali un’ulteriore prolungamento della squalifica, a seconda degli sviluppi nei prossimi giorni, oppure l’attuale sanzione potrebbe coprire il periodo di tre mesi del 2023.

Al momento, nulla può essere considerato definitivo, poiché il deferimento è avvenuto solo il 28 marzo. Tonali ha tempo fino al prossimo 5 aprile per presentare la sua risposta alle accuse presentate dalla FA britannica. Attualmente, la questione relativa al centrocampista è ancora in sospeso e non ci sono certezze fino a quando non sarà emessa una decisione definitiva sul procedimento.