L’ex numero 10 della Roma, che si è ritirato a maggio 2017, ha compiuto a settembre 48 anni. Nonostante ciò, Francesco Totti avrebbe il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Spunta il nome di una delle squadre interessate all’ex capitano: si tratterebbe del Como.

Francesco Totti e il ritorno in campo

“Mi ci vogliono due mesi di allenamento. Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente e vediamo cosa succederà, ci sono una o due squadre”, ha dichiarato di recente Totti nel corso della tappa di Miami dell’EA7 World Legends Padel Tour.