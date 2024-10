Forse Ilary Blasi aveva ragione in merito alle presunte infedeltà dell’ex marito Francesco Totti. Dopo tre anni dall’inizio della relazione con Noemi Bocchi, l’ex calciatore avrebbe una liaison con la giornalista Marialuisa Jacobelli.

Fabrizio Corona, sul suo canale Instagram, spiazza tutti con una notizia dal titolo:

“ Da Ilary Blasi a Noemi Bocchi, cambia partner ma non il vizio di Francesco Totti di tradire”.

Poi, il re del gossip ha aggiunto:

“È tornato a tradire Noemi regolarmente, come ha fatto centinaia di volte ai tempi con Ilary”.

A distanza di poche ore, a confermare il gossip è la rivista Gente, che, sulla copertina del nuovo numero, rilanciata da Dagospia, scrive:

Con un giorno di anticipo, il settimanale ha deciso di pubblicare le foto che vedono insieme Francesco Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli: i due sono stati immortalati mentre entrano in un albergo dal quale sono usciti circa un’ora e mezza dopo.

La giornalista sportiva al settimanale Gente avrebbe dichiarato:

Le foto e le parole sembrano confermare la profezia di Ilary Blasi, che non resta in silenzio davanti al nuovo gossip. Su Instagram pubblica uno sketch dello spettacolo di Paolo Camilli:

“Ma’ hai sentito? – dice l’attore che fa una scenetta impersonando Ilary e la madre Daniela – Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco? No, ma’, peggio, qua non vedo le borse, vedo la Gente… Mi sa che mi aspetta una serata, neraaaa”.