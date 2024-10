Dopo la fine della relazione con Noemi Bocchi, spunta una nuova fiamma per Totti.

Il tumulto sentimentale di Francesco Totti

Francesco Totti, ex capitano della Roma e icona del calcio italiano, ha recentemente attirato l’attenzione dei media per la sua vita sentimentale. Dopo il divorzio da Ilary Blasi, il calciatore sembrava aver trovato una nuova serenità con Noemi Bocchi. Tuttavia, le voci di un nuovo flirt hanno iniziato a circolare, alimentando il gossip e la curiosità dei fan.

Chi è Marialuisa Jacobelli?

Marialuisa Jacobelli è la presunta nuova fiamma di Totti. Classe 1992, è figlia di Xavier Jacobelli, noto direttore di Tuttosport. La giovane ha seguito le orme del padre, diventando giornalista sportiva e lavorando per importanti emittenti come Sportmediaset e DAZN. La sua notorietà è aumentata anche grazie alla partecipazione a Temptation Island nel 2020, dove ha mostrato il suo lato più personale e vulnerabile.

Le rivelazioni di Dagospia e Gente

Secondo quanto riportato da Dagospia e anticipato da Gente, Totti è stato paparazzato con Marialuisa in un hotel di Roma. Le immagini mostrano i due insieme, suscitando immediatamente l’interesse dei media. La Jacobelli ha confermato la relazione, affermando: “Due più due fa quattro, se ci sono le foto è evidente”. Questa dichiarazione ha alimentato ulteriormente le speculazioni riguardo alla fine della storia tra Totti e Noemi Bocchi.

Un amore inaspettato?

La notizia ha colto di sorpresa molti, poiché Totti e Noemi sembravano essere in una fase felice della loro relazione, con piani per un futuro insieme. Tuttavia, Fabrizio Corona aveva già accennato a possibili tradimenti da parte del calciatore, suggerendo che ci fosse una relazione con una showgirl. La domanda ora è: Totti ha davvero lasciato Noemi per Marialuisa? Solo il tempo potrà fornire risposte definitive, ma le dichiarazioni della Jacobelli e le foto pubblicate dai paparazzi lasciano poco spazio all’immaginazione.