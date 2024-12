La Lega Serie A ha un nuovo Presidente: eletto Ezio Maria Simonelli

Nuovo presidente per la Lega Serie A: Ezio Simonelli al vertice

La Lega Serie A ha scelto Ezio Simonelli come nuovo presidente. Il commercialista maceratese punta a rafforzare l’unità dei club e il ruolo della Lega nel calcio italiano.

Ezio Maria Simonelli, commercialista nato nel 1958, è stato eletto nuovo presidente della Lega Serie A grazie al sostegno di 14 club. La sua elezione ha superato in preferenze quelle degli ultimi presidenti Dal Pino e Casini, che avevano raccolto rispettivamente 12 e 11 voti.

Al primo turno Simonelli si era fermato a 11 voti, ma nella seconda votazione è riuscito a conquistare altri tre consensi, ottenendo così il quorum necessario.

Originario di Macerata e laureato in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1980, Simonelli ha costruito una carriera di successo a Milano come commercialista. Ha collaborato con Silvio Berlusconi e ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui membro dei collegi sindacali di Mondadori e Mediaset. Simonelli è già stato reggente della Lega Serie A e in passato ha tentato, senza successo, la presidenza della Lega Serie B, raccogliendo solo due voti contro i 16 ottenuti da Mauro Balata.

La Lega Serie A che Simonelli si appresta a guidare ha acquisito maggiore peso all’interno del Consiglio federale della FIGC grazie al nuovo statuto, che ha incrementato i consiglieri da tre a quattro e portato il peso elettorale della Lega al 30%.

Tuttavia, il presidente dovrà affrontare una sfida cruciale: ricompattare i club, spesso divisi nelle scelte strategiche e nelle decisioni politiche.

Un tema centrale sarà la posizione della Lega nelle prossime elezioni federali, previste per il 3 febbraio 2025. La scelta del candidato da appoggiare alla guida della FIGC per il prossimo quadriennio olimpico sarà un test importante per la capacità di Simonelli di unificare le diverse anime della Lega e rafforzarne il ruolo all’interno del panorama sportivo italiano.

Con la sua esperienza e una rete di contatti consolidata, Simonelli dovrà dimostrare di poter guidare la Lega Serie A verso una nuova fase di stabilità e coesione.