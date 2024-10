Il legame indissolubile tra Virginia e Sinisa Mihajlovic

Oggi, il mondo del calcio e non solo ha ricordato Sinisa Mihajlovic, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. In un’emozionante intervista a Verissimo, Virginia Mihajlovic, figlia dell’ex calciatore e allenatore, ha condiviso ricordi e sogni del padre, scomparso nel 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia. La sua presenza, anche se fisicamente assente, continua a vivere attraverso i ricordi e l’amore della sua famiglia.

Il sogno di una famiglia numerosa

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Virginia ha rivelato che uno dei sogni più grandi di Sinisa era quello di avere una famiglia numerosa. Con la nascita del suo secondogenito, Leone Sinisa, avvenuta poco più di un mese fa, Virginia ha voluto onorare la memoria del padre, dandogli come secondo nome quello del nonno. Questo gesto rappresenta non solo un tributo, ma anche la realizzazione di un desiderio che Sinisa ha sempre avuto: vedere i suoi nipoti crescere e formare una bella famiglia.

Momenti di commozione e ricordi affettuosi

Nel corso dell’intervista, Virginia ha descritto il forte legame che c’era tra Sinisa e la sua primogenita, Violante. Ricorda con affetto i momenti in cui il padre andava a prenderla a scuola, un gesto semplice ma carico di significato. La commozione è esplosa quando Silvia Toffanin ha mostrato un video con alcune immagini di Sinisa, facendo scendere le lacrime a Virginia. Questo momento ha toccato non solo la figlia, ma anche tutti i presenti in studio, dimostrando quanto l’amore familiare possa essere profondo e duraturo.