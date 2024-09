Francesco Totti, la caccia al tesoro di Noemi Bocchi per il compleanno: un re...

Francesco Totti, caccia al tesoro di Noemi Bocchi per il compleanno

Francesco Totti compie 48 anni e per l’occasione la sua compagna, Noemi Bocchi, ha voluto organizzare una sorpresa molto dolce e romantica. La fidanzata dell’ex capitano della Roma ha pensato di fargli trovare il regalo con diversi indizi sparsi per la casa. Una speciale caccia al tesoro grazie alla quale Totti ha poi raggiunto il regalo, incartato con una carta bianca con cuori rossi, con tanti palloncini a forma di cuore.

Il regalo di Noemi Bocchi per Francesco Totti

Noemi Bocchi ha condiviso diverse storie sul suo profilo Instagram per mostrare ai suoi follower la caccia al tesoro organizzata per Francesco Totti. Il video inizia con l’ex capitano della Roma che legge un biglietto lasciato sul tavolo della cucina e procede con la ricerca. Il sottofondo scelto da Noemi Bocchi per il video è “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro.

Nel filmato Francesco Totti cerca in lavanderia, dentro alla lavatrice, sotto alle coperte e nella vasca da bagno, poi si affaccia dalla finestra e vede in giardino un grande pacco regalo con dei palloncini a forma di cuore. Dopo aver scartato il regalo, una valigia, i due si abbracciano e si baciano. Il video finisce con la scritta “ti amo“. Una dedica davvero speciale e piena d’amore.