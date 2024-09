Francesco Totti e Ilary Blasi hanno raggiunto un accordo nascosto: scopriamo cosa si nasconde dietro.

Francesco Totti e Ilary Blasi si presenteranno in tribunale per discutere sulla loro divisione. Nonostante lo scontro tra loro sul presunto aumento dei pagamenti di mantenimento, sembra che ci sia un accordo privato tra i due per evitare di coinvolgere presunti amanti come testimoni, privilegiando il benessere dei loro figli. Non è ancora chiaro se Noemi Bocchi e Cristiano Iovino, precedentemente citati come potenziali testimoni, saranno coinvolti o meno nell'udienza.

Sulla copertina di Nuovo è stato notato: “Ilary Blasi e Francesco Totti, esiste un patto segreto per evitare di convocare presunti amanti come testimoni nelle udienze per la separazione. ‘Pensiamo ai nostri bambini e non facciamo scenate’“. Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Totti e Blasi preferirebbero evitare un conflitto per il bene dei loro bambini: “Per i bambini, avrebbero scelto di non combattere in tribunale, queste sono le ultime voci sul caso più discusso dell’anno“.

Pertanto, Noemi Bocchi e Cristiano Iovino non saranno presenti in tribunale? Stranamente, solo tre settimane prima, Il Corriere della Sera aveva menzionato i loro nomi: “La processo di divorzio sarà dunque ripresentato in tribunale entro la fine di settembre, di fronte alla giudice Simona Rossi. I giudici ascolteranno le testimonianze dei testimoni di entrambi gli ex sposi. Questa lista di figure popolari include sicuramente, oltre a Noemi Bocchi e Cristiano Iovino, anche il nome di Alessia Solidani, l’amica hair stylist della Blasi che, secondo Pupone, avrebbe facilitato la comunicazione tra Ilary e il suo personal trainer durante la relazione. La presentatrice televisiva convoca anche la sua agente di lunga data, Graziella Lopedota, le sorelle Silvia e Melory Blasi e alcune delle sue amiche più intime. Resta misterioso, tuttavia, il nome del manager di Mediaset che, secondo quanto riportato dal Messaggero, Totti ha incluso nella sua lista e che avrebbe avuto una relazione con la sua ex moglie”.