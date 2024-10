Totti e Marialuisa Jacobelli immortalati dai paparazzi del settimanale Gente: cos'è successo tra i due in hotel?

Da quasi tre anni legato a Noemi Bocchi, e alle prese con il divorzio con Ilary Blasi, Francesco Totti viene immortalato dai paparazzi di Gente in uscita da un hotel in cui, di lì a pochi minuti, entra anche Marialuisa Jacobelli. Ma cos’è successo tra i due?

Totti e Jacobelli in hotel

Come riportato da Leggo, sono le 13 quando all’Hotel Palazzo Naiadi arriva Marialuisa Jacobelli, 32enne giornalista di Sport Mediaset.

Alle 13:42, è il turno dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che arriva in moto. Insieme a lui c’è un amico che si ferma al banco del portiere per chiedere informazioni, mentre Totti, con il cellulare in mano, attende fuori. Dopo aver parcheggiato lo scooter, entrano entrambi, ma poco dopo l’amico esce e si allontana.

Alle 15.25, un’ora e mezza dopo, Totti e l’amico escono dall’hotel, seguiti alle 15:35 dalla giornalista. Nonostante non siano mai stati fotografati insieme, secondo le indiscrezioni, Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli trascorrono un’ora e mezza all’interno dell’hotel.

La reazione di Totti alla notizia dello scoop

Nessun commento a riguardo è arrivato via social dai diretti interessati, ma secondo le prime indiscrezioni, al momento dell’uscita dello scoop Totti era allo stadio del Trastevere, dove il figlio Cristian stava giocando.

Totti, in tribuna, avrebbe cambiato espressione del volto: