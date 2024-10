Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno insieme da tre anni, da quando il matrimonio tra l’ex calciatore e Ilary Blasi è naufragato. Tuttavia, le immagini che lo ritraggono con Marialuisa Jacobelli hanno scatenato la dura reazione dell’attuale compagna. Ecco cosa è successo sui social.

Francesco Totti e la presunta relazione con Marialuisa Jacobelli: la reazione di Noemi Bocchi

A lanciare la notizia è stato il settimanale Gente. Gli scatti mostrano Totti in compagnia di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva, all’uscita di un hotel romano.

Noemi Bocchi ha preso misure immediate sui social per gestire la situazione. A poche ore dalla pubblicazione dello scoop di Gente, la compagna del noto calciatore Francesco Totti ha disattivato la funzione dei commenti sui suoi post di Instagram. Inoltre, la 34enne romana avrebbe cancellato le storie in evidenza pubblicate sul suo profilo che la mostravano in compagnia del calciatore.

Il viaggio di Totti e Noemi

Nel frattempo, spuntano altre segnalazioni. Secondo quanto riportato sul profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano, Noemi e Francesco sarebbero stati avvistati di recente all’aeroporto di Fiumicino:

“Poco fa è partito Totti per Miami e insieme a lui c’era anche Noemi. Ridevano e scherzavano”, ha scritto un utente.

A conferma di quanto condiviso da Marzano arriva anche una foto che immortala Francesco e Noemi sulle scale mobili dell’aeroporto. I due sarebbero partiti alla volta degli Stati Uniti perché Totti parteciperà a un torneo di padel.