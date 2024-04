Una donna ha perso la vita a Rimini, annegando in mare davanti agli occhi del fidanzato. L’uomo ha cercato di salvarle la vita ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Rimini, 37enne annega in mare: fidanzato non riesce a salvarla

Una donna di 37 anni è morta sulla spiaggia di Rimini, dopo aver fatto un bagno in mare. La tragedia si è consumata al bagno 136 di Miramare di Rimini, intorno alle 10 del mattino di giovedì 11 aprile. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto, la polizia, i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorsi sono stati allertati dal fidanzato della donna, un 35enne tunisino, che ha cercato in tutti i modi di salvarla.

Rimini, 37enne annega in mare: fidanzato sotto choc e in stato di ipotermia

Il fidanzato della donna si è subito reso conto che lei aveva delle difficoltà e non ha esitato a entrare in mare per cercare di salvarla. Il giovane ha rischiato a sua volta di annegare, ma è riuscito a portare la donna a riva. I sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato della vittima è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, completamente sotto choc e in stato di ipotermia.