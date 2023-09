In Grecia, un uomo annega dopo aver tentato di salire a bordo di un traghetto in partenza nel porto del Pireo

Un uomo di 36 anni ha tentato di salire a bordo di traghetto, in partenza dal porto greco del Pireo. È annegato dopo essere stato respinto dai membri dell’equipaggio dalla rampa di poppa dell’imbarcazione. Il capitano del traghetto e tre marinai sono sotto accusa.

L’incidente ha sconvolto la Grecia. Un video pubblicato sui social ha mostrato i membri dell’equipaggio del traghetto Blue Horizon, discutere con l’uomo, proprio mentre il traghetto stava lasciando il porto del Pireo, ad Atene, per raggiungere l’isola di Creta. Il video, inoltre, ha ripreso il passeggero che corre sulla rampa di carico, che era ancora abbassata, mentre la nave aveva mollato gli ormeggi e stava per partire. L’uomo ha cercato di superare i due membri dell’equipaggio, che lo hanno fermato e spinto sulla banchina. La guardia costiera ha dichiarato che il passeggero è stato recuperato privo di sensi nelle acque del porto e successivamente dichiarato morto. L’autopsia ha stabilito che la causa del decesso è l’annegamento.

Si indaga sulle responsabilità

La Procura di Atene sta indagando sulle cause dell’incidente. Il pubblico ministero ha presentato un’accusa penale contro il capitano del traghetto e tre membri del suo equipaggio. Un marinaio è stato accusato di omicidio con dolo eventuale e gli altri due di complicità, mentre il capitano è stato accusato di gravi violazioni delle norme di navigazione. Quando l’uomo è scomparso nello spazio crescente tra la nave e la banchina, l’equipaggio sembra non aver fatto nulla per aiutarlo e il traghetto ha continuato a navigare, prima di ricevere l’ordine di tornare al Pireo.

Le prime reazioni

Il Ministro greco degli Affari Marittimi, Miltiadis Varvitsiotis, ha dichiarato che l’uomo, che era in possesso di un regolare biglietto, era salito a bordo della nave prima di sbarcare per motivi sconosciuti e poi ha cercato di salire nuovamente a bordo, quando è stato spinto indietro dai membri dell’equipaggio ed è caduto in mare proprio mentre la nave partiva. Varvitsiotis si è detto sconvolto e inorridito. “Provo anche grande tristezza per la perdita dell’uomo di 36 anni” ha aggiunto. Per quanto riguarda l’equipaggio, il proprietario della nave, Attica Group, ha dichiarato che il suo staff è “scioccato dal tragico incidente” e che sta collaborando con le autorità per aiutare a fare luce sul caso.