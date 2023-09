Tragedia in Grecia, tenta di salire sul traghetto in partenza al Pireo ma l...

Grecia, passeggero in ritardo sale sul traghetto ma lo spingono giù: morto 36enne

L’assurda vicenda ha avuto luogo in Grecia, al porto del Pireo, quando un uomo di 36 anni ha tentato di salire a bordo di una nave in partenza. Mentre il signore stava cercando di imbarcarsi, l’equipaggio del traghetto Blue Horizon diretto a Creta lo ha spinto, facendolo cadere in acqua.

Caduto in acqua, il 36enne identificato come Antonis Karyotis è morto dopo essere stato travolto da vortice provocato dall’elica della barca.

Il terribile episodio è stato immortalato in diversi video diffusi sui social media. Le immagini hanno consentito alle autorità di individuare i responsabili della morte di Karyotis. Si tratta, nello specifico, di quattro persole, incluso l’ufficiale di coperta e il comandante, che sono state prontamente arrestate.

I filmati analizzati dagli inquirenti mostrano quanto accaduto sulla rampa posteriore del traghetto. Insieme alle clip, sono state raccolte anche diverse testimonianze di persone che hanno assistito alla tragedia.

In merito all’accaduto, Greekcitytime ha confermato che l’autorità portuale ha ricevuto il materiale oggetto di indagine e i vari filmati.

Indagini in corso

Con la diffusione della notizia, la direzione del Gruppo Attica, società proprietaria del traghetto, ha asserito di essere “scioccata” per quanto successo.

“Esprimo la mia tristezza per il tragico incidente nel porto del Pireo dove una persona ha perso la vita. Tutte le azioni necessarie sono state intraprese dall’Autorità Portuale del Pireo per fare luce sul caso e individuare i responsabili”, ha invece scritto sui suoi canali social il ministro della Navigazione greco Miltiadis Varvitsiotis.

Secondo quanto ricostruito da eKriti, la vittima andava spesso al porto di Atene ed era noto all’equipaggio del traghetto. Pare, infatti, che viaggiasse spesso su quella tratta. “È impossibile che Antonis non avesse il biglietto”, ha affermato il fratello del 36enne, che ha anche spiegato che l’uomo si era recato ad Atene per incontrare alcuni amici. “Mio fratello era un uomo che aiutava tutti. Non aveva un lavoro fisso, non aveva imparato nessun mestiere, non aveva studiato, ma amava tutti e li aiutava come poteva”, ha aggiunto.