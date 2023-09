È iniziata una vera e propria caccia all’uomo a Londra: Daniel Abed Khalife, 21enne e militare dell’esercito britannico, è evaso dal carcere di Wandswort, nel sud di Londra, ed è attualmente ricercato.

“Abbiamo un team di agenti impegnati a localizzare con urgenza e arrestare Khalife al più presto possibile“, le parole del capo dell’anti-terrorismo, il comandante Dominic Murphy, che ha lanciato un appello: “Chiunque possa avere informazioni sul fuggitivo, contatti immediatamente le forze dell’ordine“.

Le informazioni fornite della polizia

È probabile che il 21enne si trovi ancora a Londra, secondo la polizia che ha diffuso la fotografia dell’uomo e ha fornito i dettagli sull’abbigliamento che il 21enne indossava quando è evaso: una maglietta bianca, pantaloni a scacchi bianchi e rossi.

Khalife, per evadere, si è nascosto in un furgoncino che aveva fatto delle consegne nella cucina del carcere dove lui lavorava.

L’accusa di terrorismo

Daniel Abed Khalife si trovava in prigione perché accusato di aver ricercato delle informazioni sul personale delle forze armate a fini terroristici e per aver piazzato falsi ordigni in una base militare, la Royal Air Force a Stafford.

Il 21enne era stato accusato formalmente lo scorso gennaio.

