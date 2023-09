Attraverso i suoi canali social, molto seguiti, dava dritte alquanto inquietanti, ossia come punire i figli. Ebbene, adesso l’influencer americana Ruby Franke si trova nei guai: è stata arrestata con l’accusa di abusi su minori. L’arresto è scattato dopo che uno dei suoi figli è riuscito a fuggire di casa, rifugiandosi presso alcuni vicini che non hanno perso tempo ad avvertire le autorità. Il bambino appariva malnutrito, come un altro suo fratellino: i piccoli sono stati dunque portati in ospedale. A prendersi cura degli altri quattro figli di Franke saranno i servizi per l’infanzia e la famiglia dello Utah. Arrestata anche la socia dell’influencer, Jodi Hildebrandt, con le medesime accuse.

Chi è Ruby Franke

Come informa Today, Ruby Franke, la figura centrale e il volto del canale YouTube “8 Passengers” che non è più online, ha iniziato questa avventura insieme a suo marito nel 2015. Attraverso i loro video, condividevano consigli sull’educazione dei figli, guadagnando una vasta e devota audience di oltre due milioni di persone. Tuttavia, negli ultimi tempi, la condotta di Ruby Franke è stata messa sotto la lente d’ingrandimento.

Digiuni corporali e altre punizioni discutibili

Il suo approccio educativo ha suscitato polemiche, poiché alcune delle regole impostate da Ruby Franke includevano pratiche come il digiuno, l’applicazione di pene corporali e la privazione del sonno.