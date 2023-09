È un periodo veramente nero in Italia, teatro sempre più spesso di terribili casi di violenze sessuali. A farne le spese, molte volte, sono le ragazzine più giovani, come è accaduto a Palermo e a Caivano, ma anche in questo caso avvenuto a Parma.

Parma, violenta 14enne “Ti voglio assaggiare”

Una ragazzina di 14 anni si trovava la scorsa domenica in un disco pub di Parma, quando è stata avvicinata da un 22enne senegalese che già conosceva. La giovane era uscita dal locale per parlare con lui quando, ad un tratto, lui ha provato ad aggredirla. “Ti voglio assaggiare” – avrebbe detto lui avvicinandosi minacciosamente, mentre la 14enne provava a divincolarsi. La ragazzina, fortunatamente, è riuscita ad allontanarsi e a dare l’allarme.

La denuncia ai carabinieri

La sera stessa, la ragazza si è rivolta ai carabinieri per esporre una denuncia nei confronti del 22enne che aveva provato ad aggredirla. Il senegalese, dopo essere stato fermato dagli agenti, è stato messo in cella su richiesta della pm Paola Dal Monte, mentre la gip Beatrice Purita ne ha convalidato l’arresto.